Alcaraz auf dem Thron: "Auch euer Erfolg"

SID 08.09.2025 • 05:26 Uhr Carlos Alcaraz dankt nach dem US-Open-Titel seinem Team und seiner Familie - und baut Jannik Sinner mit warmen Worten auf. Der Italiener zeigt sich wiederum als fairer Verlierer.

Carlos Alcaraz gab der glitzernden US-Open-Trophäe einen kräftigen Kuss und genoss seinen Triumph vor der Pyroshow inmitten des mächtigen Arthur Ashe Stadium.

{ "placeholderType": "MREC" }

Nach seiner Gala-Vorstellung im Endspiel von New York gegen seinen Dauerrivalen Jannik Sinner bekam der Spanier das Lächeln kaum noch aus dem Gesicht - und dankte vor allem seiner Familie und seinem Team.

„Ich bin so glücklich und stolz, euch zu haben“, sagte Alcaraz, nachdem er durch ein 6:2, 3:6, 6:1, 6:4 gegen Sinner zu seinem sechsten Grand-Slam-Titel und an die Spitze der Weltrangliste gestürmt war: „Das ist auch euer Erfolg.“ Sein Bruder, Vater und Onkel verfolgten das Finale live in New York.

Dabei wandte Alcaraz auch ein paar warme Worte an Sinner. „Ich sehe dich öfter als meine Familie“, scherzte der 22-Jährige: „Es ist unglaublich, was du diese Saison geschafft hast.“ Alcaraz und Sinner (24) sind der Konkurrenz mittlerweile meilenweit enteilt. Die vergangenen acht Grand-Slam-Titel haben die Ausnahmeathleten gerecht unter sich aufgeteilt. „Du machst das unglaublich. Du warst heute besser als ich. Genieß es“, sagte Sinner.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der entthronte Südtiroler muss nach 65 Wochen seinen Platz an der Spitze der Weltrangliste für Alcaraz räumen, der erstmals seit September 2023 wieder die Nummer eins ist.

„Alcaraz versetzt Sinner bei den US Open einen doppelten Schlag“, schrieb die spanische AS. Für die britische BBC war es das „nächste Kapitel einer spannenden Rivalität“ zwischen den beiden.