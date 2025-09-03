Anisimova nimmt Revanche: Swiatek bei US Open gescheitert

SID 04.09.2025 • 00:04 Uhr Im Endspiel von Wimbledon verpasste Swiatek Anisimova noch eine Demütigung - nun schlägt die US-Amerikanerin überraschend zurück.

Große Überraschung bei den US Open: Die Weltranglistenzweite Iga Swiatek aus Polen ist im Viertelfinale gescheitert. Gegnerin Amanda Anisimova nahm beim 6:4, 6:3 aus Sicht der US-Amerikanerin erfolgreich Revanche für das denkwürdige Wimbledonfinale im Juli, in dem sie ohne Spielgewinn von Swiatek gedemütigt worden war.

{ "placeholderType": "MREC" }

Anisimova verwandelte nach 1:36 Stunden im Arthur Ashe Stadium ihren dritten Matchball mit einem Netzroller. Im Halbfinale wartet nun ein Duell mit der wiedererstarkten Japanerin Naomi Osaka oder mit Karolina Muchova (Tschechien) - die beiden spielen die letzte Halbfinalistin in der ersten Partie der Night Session in New York aus.

„Es ist so besonders. Ich habe den Lauf meines Lebens hier. Einfach ein Traum“, sagte Anisimova mit einem breiten Grinsen: „Nach Wimbledon so zurückzuschlagen, ist etwas ganz Besonderes. Ich habe hart daran gearbeitet und nun bewiesen, dass ich es kann.“

Bittere Schmach in Wimbledon

Vor zwei Monaten hatte Anisimova im Finale von London eine denkwürdige Lehrstunde von Swiatek erhalten. 0:6, 0:6 lautete der Endstand aus ihrer Sicht nach einem der einseitigsten Endspiele der Grand-Slam-Geschichte. Diesmal aber fand Anisimova deutlich besser in die Partie, ein frühes Break brachte der starken Aufschlägerin Sicherheit und machte den Fans Hoffnung auf eine spannende Partie.

{ "placeholderType": "MREC" }