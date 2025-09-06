Das leise Ende einer Tennis-Ära nach 23 Jahren

Martin Hoffmann 06.09.2025 • 22:49 Uhr Nach dem Halbfinal-Aus von Novak Djokovic ist offiziell: Erstmals seit 2002 endet eine Grand-Slam-Saison ohne eine Finalteilnahme der „Big Three“.

Tennis-Superstar Novak Djokovic hat mit einer deutlichen Dreisatzniederlage gegen Carlos Alcaraz das Finale der US Open verpasst - und obwohl er seine Karriere fortsetzen will, ist damit eine Ära vorbei.

Durch die Halbfinal-Niederlage von Djokovic endete in New York still und leise ein weiteres Kapitel der modernen Tennis-Geschichte. Erstmals seit dem Jahr 2002 endet dieser Tage eine Grand-Slam-Saison ohne ein Finale mit den „Big Three“ - Djokovic, Rafael Nadal und Roger Federer.

Ära der „Big 3″ klingt weiter aus

Federer läutete die Zeitrechnung 2003 mit seinem Wimbledon-Sieg ein, die drei großen Rivalen sammelten seitdem insgesamt 66 Major-Titel (Federer 20, Nadal 22, Djokovic 24).

Djokovic ist nach den Rücktritten von Federer 2022 und Nadal 2024 der letzte noch aktive Teil des Triumvirats. Der inzwischen 38-Jährige steht jedoch mehr und mehr im Schatten der neuen Dominatoren Alcaraz und Jannik Sinner: Während er es im vergangenen Jahr noch ins Wimbledon-Endspiel schaffte, war diesmal bei allen vier Majors im Halbfinale Schluss.

