Das leise Ende einer Tennis-Ära nach 23 Jahren

Das leise Ende einer Tennis-Ära

Nach dem Halbfinal-Aus von Novak Djokovic ist offiziell: Erstmals seit 2002 endet eine Grand-Slam-Saison ohne eine Finalteilnahme der „Big Three“.
Novak Djokovic hat sich auf der Jagd nach seinem 25. Grand-Slam-Titel unter die Top Vier der US Open gekämpft und das Kracher-Duell mit Carlos Alcaraz perfekt gemacht.
Martin Hoffmann
Nach dem Halbfinal-Aus von Novak Djokovic ist offiziell: Erstmals seit 2002 endet eine Grand-Slam-Saison ohne eine Finalteilnahme der „Big Three".

Tennis-Superstar Novak Djokovic hat mit einer deutlichen Dreisatzniederlage gegen Carlos Alcaraz das Finale der US Open verpasst - und obwohl er seine Karriere fortsetzen will, ist damit eine Ära vorbei.

Durch die Halbfinal-Niederlage von Djokovic endete in New York still und leise ein weiteres Kapitel der modernen Tennis-Geschichte. Erstmals seit dem Jahr 2002 endet dieser Tage eine Grand-Slam-Saison ohne ein Finale mit den „Big Three“ - Djokovic, Rafael Nadal und Roger Federer.

Ära der „Big 3″ klingt weiter aus

Federer läutete die Zeitrechnung 2003 mit seinem Wimbledon-Sieg ein, die drei großen Rivalen sammelten seitdem insgesamt 66 Major-Titel (Federer 20, Nadal 22, Djokovic 24).

Djokovic ist nach den Rücktritten von Federer 2022 und Nadal 2024 der letzte noch aktive Teil des Triumvirats. Der inzwischen 38-Jährige steht jedoch mehr und mehr im Schatten der neuen Dominatoren Alcaraz und Jannik Sinner: Während er es im vergangenen Jahr noch ins Wimbledon-Endspiel schaffte, war diesmal bei allen vier Majors im Halbfinale Schluss.

Nichtsdestotrotz hat Djokovic angekündigt, „auch in der nächsten Saison alle Grand Slams zu spielen. Sie sind einzigartige Turniere und tragende Säulen unseres Sports.“ Ob der Serbe die Zeit dann nochmal zurückdrehen kann, bleibt abzuwarten.

