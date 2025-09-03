Enttäuschendes Aus für Krawietz und Pütz in New York

SID 03.09.2025 • 03:52 Uhr Das Duo aus Coburg und Frankfurt kann nicht an die Vorjahresleistung in New York anknüpfen.

Enttäuschung für Kevin Krawietz und Tim Pütz: Das beste deutsche Tennis-Doppel ist bei den US Open bereits im Achtelfinale ausgeschieden. Das Davis-Cup-Duo aus Coburg und Frankfurt, das im Vorjahr in New York noch bis ins Finale gestürmt war, unterlag gegen Michael Venus aus Neuseeland und Yuki Bhambri aus Indien mit 4:6, 4:6.

