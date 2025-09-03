Enttäuschung für Kevin Krawietz und Tim Pütz: Das beste deutsche Tennis-Doppel ist bei den US Open bereits im Achtelfinale ausgeschieden. Das Davis-Cup-Duo aus Coburg und Frankfurt, das im Vorjahr in New York noch bis ins Finale gestürmt war, unterlag gegen Michael Venus aus Neuseeland und Yuki Bhambri aus Indien mit 4:6, 4:6.
Enttäuschendes Aus für Krawietz und Pütz in New York
Das Duo aus Coburg und Frankfurt kann nicht an die Vorjahresleistung in New York anknüpfen.
Aus für Kevin Krawietz (l.) und Tim Pütz
Krawietz und Pütz, Überraschungssieger der ATP Finals in Turin im Vorjahr, waren beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres an Position vier gesetzt. Für sie geht es nun im Davis Cup weiter: Mit der deutschen Auswahl von Bundestrainer Michael Kohlmann sind sie am 12. und 13. September im Kampf um die Finalrunde in Tokio gegen Gastgeber Japan gefordert.