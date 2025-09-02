Machtdemonstration in 81 Minuten: Sinner im Viertelfinale

SID 02.09.2025 • 03:27 Uhr Der Italiener präsentiert sich weiter in Topform - und zieht im Eiltempo ins Viertelfinale ein.

Jannik Sinner hat seinen Anspruch auf die erfolgreiche Titelverteidigung bei den US Open mit einer Machtdemonstration unterstrichen. Der italienische Tennisstar zog am Montagabend (Ortszeit) durch ein 6:1, 6:1, 6:1 gegen Alexander Bublik ins Viertelfinale ein und ließ dem Kasachen dabei in nur 81 Minuten keinerlei Chance.

"Du bist so gut, das ist verrückt", sagte Bublik, der Sinner beim letzten Aufeinandertreffen im Juni auf Rasen in Halle noch besiegt hatte, bei der Gratulation am Netz. "Er hatte ein sehr schweres letztes Spiel, heute hat er nicht so gut aufgeschlagen wie sonst", sagte Sinner über seinen unterlegenen Gegner, dem er in drei Sätzen gleich achtmal den Aufschlag abnahm: "Insgesamt bin ich sehr zufrieden."