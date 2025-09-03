US Open: Ein denkwürdiges Highlight krönt vier zähe Stunden

SID 03.09.2025 • 22:00 Uhr Nach mehr als vier oft zähen Stunden setzt sich Zverev-Bezwinger Felix Auger-Aliassime gegen den an Position acht gesetzten Alex de Minaur durch. Der unterlegene de Minaur vollführt einen denkwürdigen Schlag.

Alexander Zverevs Bezwinger Felix Auger-Aliassime hat seinen überraschenden Erfolgslauf fortgesetzt zum zweiten Mal das Halbfinale bei den US Open erreicht.

Der 25 Jahre alte Kanadier schlug Alex de Minaur aus Australien im Viertelfinale der US Open. Nun wartet ein mögliches Duell mit dem Topfavoriten Jannik Sinner.

US Open: Auger-Aliassime ringt de Minaur nieder

Auger-Aliassime verwandelte nach intensiven 4:10 Stunden im Arthur Ashe Stadium seinen ersten Matchball zum 4:6, 7:6 (9:7), 7:5, 7:6 (7:4). Der Weltranglistenachte de Minaur schaffte es hingegen erneut nicht, seinen Viertelfinalfluch bei Grand-Slam-Turnieren zu bezwingen. Bereits sechsmal ist er nun bei einem der vier Majors in der Runde der besten Acht gescheitert - fürs Halbfinale reichte es nie.

Auger Aliassime hatte in der dritten Runde überraschend den deutschen Topspieler Zverev in vier Sätzen ausgeschaltet. Nun gelang ihm der nächste Coup gegen einen favorisierten Top-Ten-Spieler.

„Da war viel Nervosität heute dabei. Es war nicht besonders hübsch, aber so sind Grand-Slam-Matches manchmal“, sagte er im Anschluss: „Es fühlt sich großartig an.“

De Minaur sorgt für das Highlight

Für das Highlight der Partie sorgte de Minaur im zweiten Satz, als er zum Abschluss eines ohnehin schon starken Ballwechsels einen Verzweiflungsschlag durch die Beine auspackte - als perfekt getimter Lob über Auger-Aliassime hinweg.

Auger-Aliassime kam aber trotz zahlreicher vermeidbarer Fehler nach schwachem Start zurück in die nicht immer hochklassige Partie. Insgesamt produzierten beide Spieler eine zweistellige Zahl an Doppelfehlern.