Osaka schaltet Gauff aus

SID 01.09.2025 • 21:43 Uhr Nach nur 64 Minuten triumphiert die Japanerin gegen die frühere Turniersiegerin.

Die zweimalige Turniersiegerin Naomi Osaka hat das mit Spannung erwartete Duell mit Coco Gauff für sich entschieden und damit eine der großen Titelanwärterinnen der US Open ausgeschaltet. Die Japanerin bezwang die US-Amerikanerin im Achtelfinale überraschend glatt mit 6:3, 6:2 und trifft nun auf Karolina Muchova aus Tschechien oder die Ukrainerin Marta Kostjuk.

Gauff hatte das Turnier 2023 gewonnen und erneut vom großen Coup geträumt, doch gegen die sechseinhalb Jahre ältere Osaka unterliefen ihr von Anfang an zu viele Fehler. Die Weltranglistendritte fand nie in ihren Rhythmus, während Osaka, Siegerin in New York 2018 und 2020, befreit aufspielte.

Bereits nach 64 Minuten verwandelte Osaka ihren ersten Matchball, Gauff eilte den Tränen nah vom Platz. Osaka, seit Juli 2023 Mutter der kleinen Shai, war seit ihrem Triumph bei den Australian Open 2021 bei einem Grand-Slam-Turnier stets spätestens in der dritten Runde ausgeschieden.