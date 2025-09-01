Riedis US-Open-Märchen endet im Achtelfinale

SID 01.09.2025 • 18:57 Uhr Der Schweizer, der völlig überraschend die Runde der besten 16 erreicht hatte, ist gegen Alex De Minaur chancenlos.

Das Tennismärchen des Schweizers Leandro Riedi bei den US Open ist beendet. Der 435. der ATP-Weltrangliste, der als Qualifikant völlig überraschend das Achtelfinale in New York erreicht hatte, schied dort gegen den an Position acht gesetzten Australier Alex De Minaur mit 3:6, 2:6, 1:6 aus. Dennoch war das Major in New York das mit großem Abstand erfolgreichste Turnier in der Karriere des 23-Jährigen.

Gegen De Minaur war er jedoch chancenlos, nach einem Doppelfehler war das Aus Riedis besiegelt. Der Australier De Minaur bekommt es nun im Viertelfinale entweder mit Alexander Zverevs Bezwinger Félix Auger-Aliassime (Kanada/Nr. 25) oder Andrej Rublew (Nr. 15) zu tun.