Sabalenka erneut im Finale der US Open

SID 05.09.2025 • 03:39 Uhr Die 27-Jährige lieferte sich ein enges Halbfinale mit Jessica Pegula.

Drittes Finale, erster Triumph in diesem Jahr? Aryna Sabalenka steht erneut im Endspiel der US Open. Die Vorjahressiegerin aus Belarus setzte sich in einem hochspannenden Halbfinale von New York mit 4:6, 6:3, 6:4 gegen die US-Amerikanerin Jessica Pegula durch und ist nur noch einen Schritt von der erfolgreichen Titelverteidigung entfernt. Sabalenka greift damit nach ihrem insgesamt vierten Grand-Slam-Triumph und dem ersten in diesem Jahr.

"Natürlich bin ich super glücklich, wieder im Finale zu sein und hoffe, erneut den ganzen Weg gehen zu können", sagte Sabalenka, die erstmals seit Serena Williams 2014 den Titel bei den US Open verteidigen könnte: "Ich werde im Finale um jeden Punkt kämpfen als wäre es der letzte meines Lebens." Ihre Gegnerin für das Titelduell am Samstag ermitteln die Japanerin Naomi Osaka und Pegulas Landsfrau Amanda Anisimova.