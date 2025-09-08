Sammlung komplettieren: Alcaraz denkt schon an Melbourne

SID 08.09.2025 • 09:31 Uhr Der spanische Topstar hat in New York einmal mehr ein Meisterstück abgeliefert. Er will mehr.

Carlos Alcaraz hat sich nach dem erneuten Triumph bei den US Open den Karriere-Slam als nächstes großes Ziel gesetzt. Der sechsfache Majorchampion aus Spanien hat einzig die Australian Open noch nicht gewinnen können.

"Das ist mein erstes Ziel", sagte der 22-Jährige, nachdem er im Finale von New York seinen Dauerrivalen Jannik Sinner 6:2, 3:6, 6:1, 6:4 besiegt und seinen zweiten Titel in der US-Metropole nach 2022 gefeiert hatte: "Wenn ich in die Saisonvorbereitung gehe, um mich zu verbessern und mich auf meine Ziele vorzubereiten, sind die Australian Open präsent." Sogar einen Kalender-Grand-Slam hat Alcaraz im Hinterkopf. Für das Kunststück müsste Alcaraz alle vier Majors in einem Jahr gewinnen.