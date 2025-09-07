Newsticker
Grand Slams>

„Danke, Trump”: Chaos bei US-Open-Finale!

Trump besucht das Grand-Slam-Turnier in New York erstmals seit 2015 - und sorgt gleich für eine Veränderung im Zeitplan.
Donald Trump bei den US Open
Donald Trump bei den US Open
© IMAGO/Imagn Images
SID
Trump besucht das Grand-Slam-Turnier in New York erstmals seit 2015 - und sorgt gleich für eine Veränderung im Zeitplan.

Aufgrund erhöhter Sicherheitsvorkehrungen durch den Besuch von US-Präsident Donald Trump ist das Finale der US Open zwischen Jannik Sinner und Carlos Alcaraz um 30 Minuten nach hinten verschoben worden.

Wie die Veranstalter mitteilten, sollte das Endspiel in New York zwischen dem Weltranglistenersten und dem Weltranglistenzweiten nun um 20.30 Uhr MESZ (14.30 Uhr Ortszeit) beginnen. Letztlich dauerte es fast eine Stunde, bis die Bälle flogen.

„Danke Trump!“ schrieb die Tennis-Ikone Martina Navratilova bei Twitter erbost. Sie postete außerdem Bilder von den Menschenmassen vor dem Stadion.

Trump erstmals seit 2015 wieder dabei

Die Verschiebung sei „aufgrund der geltenden Sicherheitsmaßnahmen“ nötig und soll „den Fans mehr Zeit geben, ihre Plätze einzunehmen“, hieß es in einer Mitteilung. Ein Aufgebot des Secret Service war rund um das Billie Jean King National Tennis Center in Flushing Meadows im Einsatz.

Trump besucht das Grand-Slam-Turnier erstmals seit 2015, rund 45 Minuten vor Spielbeginn zeigte er sich mit roter Krawatte erstmals vor seiner Loge im Arthur Ashe Stadium.

Sinner und Alcaraz stehen sich zum dritten Mal binnen drei Monaten in einem Grand-Slam-Finale gegenüber - drei Endspiele in identischer Besetzung in Folge sind ein Novum in der Open Era (seit 1968) im Männertennis.

