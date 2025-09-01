US Open: Auf Auger-Aliassime folgt Sinner - Tennis heute live im TV, Stream und Ticker

Bei den US Open geht es langsam in die heiße Phase (US Open 2025 täglich im LIVETICKER)! Am Montagabend (MESZ) ist Zverevs Bezwinger Félix Auger-Aliassime im Einsatz. Der Kanadier trifft auf Andrey Rublev.
Marschiert Zverev-Schreck weiter?
In der dritten Runde hatte Auger-Aliassime Deutschlands Nummer eins, Alexander Zverev, in vier Sätzen mit 4:6, 7:6, 6:4 und 6:4 besiegt. Die letzten fünf Matches gegen Rublev verlor der Kanadier jedoch allesamt, zuletzt im Halbfinale am Hamburger Rothenbaum mit 1:6 und 4:6.
In der Night-Session ist schließlich der aktuelle Weltranglistenerste Jannik Sinner an der Reihe. Der Italiener trifft auf den Kasachen Alexander Bublik.
Tennis: So können Sie die US Open heute live sehen:
- TV: Sky
- Stream: WoW, sporteurope.tv
- Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App
US-Open-Achtelfinale: Setzt sich der Siegeszug von Gauff fort?
Bei den Damen ist Publikumsliebling Cori Gauff gefordert. Die US-Amerikanerin muss gegen Naomi Osaka aus Japan ran. Zuvor trifft unter anderem die Polin Iga Swiatek auf Ekaterina Alexandrova.
In der Night-Session kommt es zum Match zwischen Amanda Anisimova und Beatriz Haddad Maia, das nicht ganz so hochkarätig besetzt ist.