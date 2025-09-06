US Open: Granollers/Zeballos gewinnen Doppeltitel

SID 06.09.2025 • 21:21 Uhr Das Duo aus Spanien und Argentinien sichert sich den zweiten Grand-Slam-Triumph in diesem Jahr.

Marcel Granollers (39) und Horacio Zeballos (40) haben sich den Doppeltitel bei den US Open gesichert. Der Spanier und der Argentinier wehrten gegen das britische Duo Joe Salisbury und Neal Skupski drei Matchbälle ab und siegten 3:6, 7:6 (7:4), 7:5.

Für die in Flushing Meadows an Position fünf gesetzten Granollers/Zeballos war es der zweite Grand-Slam-Erfolg nach dem Gewinn der Doppelkonkurrenz der French Open im Juni - die Gegner im Finale hießen auch damals Salisbury/Skupski.

„Wenn man solche Spiele spielt, ist es so unfair, dass es einen Gewinner und einen Verlierer gibt“, sagte Zeballos.

Das deutsche Spitzenduo Kevin Krawietz und Tim Pütz (Coburg/Frankfurt), im Vorjahr noch im Endspiel vertreten, schied in New York bereits im Achtelfinale aus.

