Grand Slams

US Open: Pegula erste Halbfinalistin

Pegulas Titeltraum lebt

Jessica Pegula setzt sich gegen die zweifache Grand-Slam-Siegerin Barbora Krejcikova durch. Die US-Amerikanerin darf weiter vom ersten Grand-Slam-Titel träumen.
Erste im Halbfinale: Jessica Pegula aus den USA
© AFP/GETTY IMAGES /SID/AL BELLO
SID
Vorjahresfinalistin Jessica Pegula hat bei den US Open der Tennisprofis in New York als erste Spielerin das Halbfinale erreicht.

Die Weltranglistenvierte aus den USA setzte sich in einem niveauarmen Match trotz einiger Unsicherheiten 6:3, 6:3 gegen die ungesetzte zweifache Grand-Slam-Siegerin Barbora Krejcikova aus Tschechien durch.

Nach 1:26 Stunden brachte der erste Matchball die Entscheidung: Krejcikova, Nummer 62 der Weltrangliste, verschlug eine Vorhand. Das Duell war zuvor phasenweise ausgeglichener gewesen, als es das Resultat nahelegt. „Am Ende ist es wirklich eng geworden, deshalb bin ich glücklich, dass es vorbei ist“, sagte die Siegerin, die danach vor allem das „verrückteste Publikum der Welt“ lobte.

In der Runde der letzten vier trifft Pegula auf die Weltranglistenerste und Titelverteidigerin Aryna Sabalenka aus Belarus oder die Tschechin Marketa Vondrousova. Gegen Sabalenka hatte die 31-Jährige im vergangenen Jahr das Finale 5:7, 5:7 verloren. Vondrousova, derzeit nur die Nummer 60 im WTA-Ranking, hatte 2023 in Wimbledon gewonnen.

