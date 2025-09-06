US Open: Sinner im Traumfinale gegen Alcaraz

SID 06.09.2025 • 05:04 Uhr Zum dritten Mal in diesem Jahr heißt es in einem Major-Endspiel "Sincaraz". Beide Topstars gewannen ihre Halbfinals.

Jannik Sinner hat das nächste Giganten-Endspiel gegen Carlos Alcaraz perfekt gemacht. Der Titelverteidiger besiegte im Halbfinale der US Open Alexander Zverevs Bezwinger Félix Auger-Aliassime unerwartet mühsam mit 6:1, 3:6, 6:3, 6:4 und trifft nach den French Open und Wimbledon zum dritten Mal in diesem Jahr in einem Major-Finale auf den Spanier Alcaraz - eine solche Häufung gab es noch nie in der Open Era.

{ "placeholderType": "MREC" }

"Es ist eine großartige Saison für mich. Wieder in einem großen Finale zu stehen - besser geht's nicht", sagte Sinner, der als erst vierter Spieler nach Rod Laver, Roger Federer und Novak Djokovic dieses Kunststück viermal in einem Jahr vollbrachte: "Sonntag wird ein besonderer Tag, ein weiteres tolles Finale."

Das Match am Sonntag (20.00 Uhr MESZ/Sky und Sporteurope.tv), für das sich US-Präsident Donald Trump angesagt hat, wird zugleich zum Duell um Platz eins der Weltrangliste. Trotz dreimonatiger Dopingsperre im Frühjahr hat Sinner die Spitzenposition seit April 2024 ununterbrochen inne; auch, weil er nun schon beim fünften Grand-Slam-Turnier nacheinander im Endspiel steht.

Vor einem Jahr siegte er in New York, es folgten die Titelverteidigung in Melbourne gegen Zverev, die dramatische Niederlage bei den French Open gegen Alcaraz und der Wimbledon-Finaltriumph über den Spanier - der im direkten Vergleich allerdings mit 9:5 führt. Sinner könnte nach Roger Federer 2006 und 2007 der zweite Mann werden, der die Australian Open und die US Open in zwei aufeinanderfolgenden Jahren gewinnt.

{ "placeholderType": "MREC" }

Erst vor gut drei Wochen hatte Sinner den Kanadier Auger-Aliassime mit 6:0, 6:2 beim Masters in Cincinnati demontiert, diesmal leistete sein Gegner deutlich mehr Widerstand. Bei Sinners 300. Matcherfolg auf der ATP-Tour wehrte sich Auger-Aliassime nach Kräften, die Zuschauer im Arthur Ashe Stadium feierten fast jeden Punkt des Underdogs frenetisch. Doch der 24-jährige Sinner zeigte trotz einer kurzen Behandlung an der Bauchmuskulatur zu Beginn des dritten Satzes erneut seine berüchtigte Präzision, Schlaghärte und Coolness.

Auger-Aliassime spielte dennoch ein großes Turnier: Er erreichte zum zweiten Mal die Vorschlussrunde eines Grand Slams, vor vier Jahren hatte er ebenfalls in New York im Halbfinale gestanden. In der Weltrangliste wird er um 14 Positionen auf Rang 13 klettern. Sein Highlight in Flushing Meadows war der beeindruckende Viersatzerfolg über den Ranglistendritten Zverev (Hamburg) in der dritten Runde.