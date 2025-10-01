"1 Point Slam": Amateure fordern Tennisstars in Melbourne

SID 08.10.2025 • 11:32 Uhr Vor Beginn der Australian Open bekommen zehn Amateure die Chance auf ein Riesenpreisgeld - und auf ein Duell mit Carlos Alcaraz.

Einmal mit den größten Namen im Tennis auf dem Court stehen und dann auch noch die Chance auf einen Millionengewinn haben?

Dieser Traum wird im Januar für zehn Amateurspieler Realität. Beim „1 Point Slam“ vor Beginn der Australian Open kommt es gleich mehrfach zu besonders ungleichen Duellen.

Duell mit Alcaraz?

Die Regeln des Showevents sind simpel: 22 Profis, darunter der Weltranglistenerste Carlos Alcaraz, der als einziger Topspieler bisher bestätigt wurde, treten an - hinzukommen zehn Amateure. Im K.o.-Modus werden fünf Runden ausgespielt, jedes „Match“ geht lediglich bis zur Punktzahl von eins. Eine Runde „Stein-Schere-Papier“ entscheidet über das Aufschlagrecht. Der Sieger des Finals erhält ein Preisgeld von einer Millionen australische Dollar (etwa 560.000 Euro).