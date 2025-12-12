Newsticker
Nadal offenbart körperliches Leiden

Rafael Nadal enthüllt ein körperliches Gebrechen. Zugleich glänzt der Spanier mit Selbstironie.
Der 22-fache Grand-Slam-Champion Rafael Nadal sagt im Zuge der Laureus Awards, dass er den Profi-Sport nicht vermisse. Sein Körper habe sich gegen Ende nicht mehr so erholt, wie er es gebraucht hätte.
Justin Schroll
Rafael Nadal enthüllt ein körperliches Gebrechen. Zugleich glänzt der Spanier mit Selbstironie.

Wenn am 12. Januar in Melbourne die Australian Open beginnen, wird wieder die komplette Tennis-Elite nach Down Under reisen – nicht am Start sein wird dagegen Rafael Nadal, der verletzungsbedingt passen muss, wie der Spanier in den sozialen Medien bekannt gab.

Wie? Nadal? Hatte der 39-Jährige nicht im vergangenen Jahr seine ruhmreiche Karriere beendet? Plant er etwa ein Comeback? Keinesfalls, das Kapitel Tennisprofi ist abgehakt! Vielmehr steckt hinter seinem Post ein Hauch von Selbstironie mit einem ernsten Hintergrund, schließlich war Nadal vor allem im Herbst seiner Karriere immer wieder von langwierigen Verletzungen geplagt.

Handoperation bei Nadal

Zu einem Foto, das Nadal mit einer bandagierten rechten Hand zeigt, schrieb der Mallorquiner: „Sieht so aus, als könnte ich 2026 nicht bei den Australian Open mitspielen (versehen mit einem Lachsmiley; Anm. d. Red.). Ich musste mich wegen eines Problems, das ich schon seit langem hatte, einer Handoperation unterziehen, aber ich hoffe, dass es mir bald wieder gut geht!“

In der kommenden Woche geht es für Nadal dann nach Saudi-Arabien, wo er in Jeddah als Botschafter des saudi-arabischen Tennisverbands Ehrengast der Next Gen ATP Finals sein wird.

Der 22-malige Grand-Slam-Gewinner hatte am 19. November 2024 sein letztes Match bestritten und bei den Davis Cup Finals gegen den Niederländer Botic van de Zandschulp verloren.

Seitdem stehen die Familie, seine Tennisakademie und der Golfsport im Mittelpunkt, die Verletzungssorgen begleiten den „Stier aus Manacor“ jedoch auch nach seinem Karriereende.

