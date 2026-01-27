Australian Open: Zverev-Traumduell perfekt

SID 27.01.2026 • 12:55 Uhr Der Weltranglistenerste Carlos Alcaraz setzt sich im Viertelfinale der Australian Open souverän durch und trifft nun auf Alexander Zverev.

Carlos Alcaraz hat die aufgeheizte Rod Laver Arena in Melbourne mit einer beeindruckenden Energieleistung verstummen lassen. Im Viertelfinale der Australian Open schlug der Weltranglistenerste den australischen Publikumsliebling Alex de Minaur mit 7:5, 6:2, 6:1. Er fordert nun den deutschen Topstar Alexander Zverev im Halbfinale.

„Ich bin sehr zufrieden mit meinem aktuellen Niveau“, sagte der Spanier, der es voraussichtlich am frühen Freitagmorgen deutscher Zeit mit Zverev zu tun bekommt: „Ich muss mein Level noch weiter steigern. Ich habe Sascha gesehen, er spielt tolles Tennis, sehr aggressiv, sehr solide. Das wird ein großartiger Kampf.“

Australian Open: Alcaraz bereit für Zverev

Im vergangenen Jahr war Alcaraz im Viertelfinale überraschend an Novak Djokovic gescheitert - diesmal ließ er sich auch von den australischen Fans nicht aus der Ruhe bringen. De Minaur begeisterte einige Male mit spektakulären Aktionen, insgesamt aber spielte er zu inkonstant. Sein spanischer Gegner hat im gesamten Turnier weiterhin keinen Satz abgegeben.