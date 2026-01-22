Australien Open: Sinner im Eiltempo weiter

Variabel und dominant: Jannik Sinner ist mit dem nächsten Nachweis seiner Klasse souverän in die dritte Runde der Australian Open eingezogen. Der Südtiroler, der in Melbourne seinen Titel-Hattrick anpeilt, zog dem Lokalmatadoren James Duckworth bei seinem 6:1, 6:4, 6:2-Zweitrundensieg früh den Zahn.
Im Eiltempo! Sinner marschiert weiter
Der 24-Jährige hat gegen die Gastgebernation der Australian Open eine exzellente Bilanz.
Jannik Sinner ist locker weiter
© AFP/SID/DAVID GRAY
Nicht einmal 30 Minuten brauchte Sinner, um mit dem Gewinn des ersten Satzes klar die Richtung vorzugeben. Er erwies sich in dem Match auch einmal mehr als „Aussie“-Experte.
Wenn du hier klickst, siehst du Spotify-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Spotify dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN
Die vergangenen 27 Duelle mit Australiern auf der Tour entschied der 24-Jährige für sich. Zuletzt hatte er 2021 bei den Canadian Open gegen Duckworth verloren, doch die Geschichte wiederholte sich nicht.
Sinner zeigte schon zu Beginn sein ganzes Repertoire mit geschicktem Winkelspiel, Netzangriffen und knallharten Grundlinienschlägen, das ihn erneut zum großen Titelanwärter neben Dauerrivale Carlos Alcaraz (Spanien) macht.
Weiter geht es für ihn gegen den talentierten US-Amerikaner Eliot Spizzirri.