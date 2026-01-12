Australian Open: Engel scheitert in erster Quali-Runde

SID 12.01.2026 • 06:21 Uhr Das deutsche Tennis-Talent muss weiter auf seinen ersten Einzug in ein Grand-Slam-Hauptfeld warten.

Der Traum vom ersten Einzug in ein Grand-Slam-Hauptfeld ist für Justin Engel vorerst geplatzt. Der 18 Jahre alte Nürnberger unterlag in Melbourne schon in der ersten Runde der Qualifikation zu den Australian Open dem Briten George Loffhagen 6:7 (4:7), 6:7 (2:7).

„Mein Ziel ist, dass ich mich für einen Grand Slam qualifiziere“, hatte Engel mit Blick auf 2026 gesagt. Nun musste der Weltranglisten-180. gegen den 29 Plätze tiefer notierten und sechs Jahre älteren Loffhagen wieder Lehrgeld bezahlen.