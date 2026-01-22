Australian Open: Tsitsipas enthüllt "dumme" Verletzung

Stefanos Tsitsipas hat nach seinem Zweitrundenaus bei den Australian Open eine „dumme Verletzung“ offenbart und verraten, dass er beinahe gar nicht erst angetreten wäre. (Australian Open 2025 täglich im LIVETICKER)
Tsitsipas enthüllt „dumme“ Verletzung
Nach der Niederlage gegen den Tschechen Tomas Machac (4:6, 6:3, 6:7, 6:7) erklärte Tsitsipas den anwesenden Medienvertretern: „Ich habe mir hier vier Tage vor Turnierbeginn beim Fußballspielen eine dumme Verletzung zugezogen.“
Australian Open: Frühes Aus für Tsitsipas
Sein gesamtes Trainerteam habe ihn sogar unter Druck gesetzt, „nicht zu spielen. Es ist eine der schlimmsten und dümmsten Verletzungen, die ich je vor einem Turnier hatte. Das ist mir noch nie zuvor passiert.“
Der Finalist von 2023 erzählte: „Ich habe mit einem Ball jongliert und als ich den Ball wieder aufnehmen wollte, habe ich mich am Psoas-Muskel (Hüftbeuger) verletzt.“ Antreten konnte der Grieche dennoch, doch die Verletzung machte ihm merklich zu schaffen.
Tsitsipas in der Weltrangliste abgerutscht
Nach einem Seuchenjahr 2025 ist Tsitsipas in der Weltrangliste abgerutscht. Die einstige Nummer drei Welt steht aktuell nur noch auf Platz 35, nun folgte das frühe Aus beim ersten Major des Jahres.
Eines war für Tsitsipas in jedem Fall klar: „Das ist das Dümmste, was mir jemals vor einem Turnier passiert ist. Ich habe meine Lektion gelernt: Ich werde vor einem Wettkampf nie wieder Fußball spielen.“