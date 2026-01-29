Australian Open: Becker erklärt „Nachteil“ für Zverev

SID 29.01.2026 • 06:03 Uhr Alexander Zverev hat vor seinem Halbfinale gegen Carlos Alcaraz zwei Tage frei. Für Boris Becker ist das nicht ideal.

Zwei spielfreie Tage vor dem Kracherhalbfinale gegen Carlos Alcaraz? Laut Boris Becker könnte die längere Pause für Alexander Zverev bei den Australian Open eine zusätzliche mentale Herausforderung darstellen. „Jetzt kann es ein Nachteil sein, weil er natürlich anfängt, nachzudenken. Sein großer Traum ist natürlich, ein Grand-Slam-Turnier zu gewinnen“, sagte Becker bei Eurosport.

Zverev war am Dienstag mit einem überzeugenden Viersatzsieg gegen den US-Amerikaner Learner Tien zum vierten Mal in die Vorschlussrunde von Melbourne eingezogen. Durch die Halbfinals der Frauen am Donnerstag müssen die deutsche Nummer eins und der Weltranglistenerste Alcaraz einen Tag länger als bei einem Major-Turnier üblich auf ihr nächstes Match warten.

Zverev trainierte am Mittwochmorgen (Ortszeit) und wirkte dabei gewohnt entspannt. „Aber du kannst die Gedanken nicht ausblenden: Was passiert, wenn ich gegen Alcaraz am Freitag ran muss“, sagte der zweimalige Turniersieger Becker: „Was macht der Kopf, das ist für mich die Frage.“