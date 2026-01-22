Boris Becker reagiert auf heftigen Tennis-Zoff

Vincent Wuttke 22.01.2026 • 22:22 Uhr Naomi Osaka ist in den bisher größten Zoff der Australian Open verwickelt. Auch Boris Becker reagiert.

Das ist der erste Tennis-Zoff bei den Australian Open. Nach Naomi Osakas Sieg gegen Sorana Cirstea (6:3, 4:6, 6:2) kam es zu einem eisigen Handschlag und einem Wortgefecht am Netz.

Wenig später gab Osaka ein pikantes Interview auf dem Platz - und bat später um Verzeihung. (Australian Open 2025 täglich im LIVETICKER)

Auslöser des Streits war eine Szene beim Stand von 2:4 im entscheidenden Durchgang aus Sicht von Cirstea. Die Rumänin wollte aufschlagen, beschwerte sich dann aber angefressen bei der Schiedsrichterin.

Osaka hatte sich vor dem Aufschlag der Kontrahentin laut und wiederholt mit „Come on“ angefeuert. Die Unparteiische ließ dies jedoch zu und verweigerte auch, eine Verwarnung auszusprechen, da der Ball zum Aufschlag noch nicht in die Luft geworfen wurde.

Nach dem Match und dem hitzigen Wortgefecht legte Osaka, Nummer 16 des Turniers, dann verbal nach. „Sie hat sich anscheinend über zu viele ,Come ons‘ von mir geärgert. Es sind wohl ihre letzten Australian Open, deshalb ist sie wohl sauer“, sagte Osaka in Richtung ihrer 35 Jahre alten Gegnerin und ergänzte: „Tut mir leid. dass sie sauer war.“

Osaka und Cirstea streiten

Das Publikum wurde unruhig und murmelte. Osaka war nun den Tränen nahe und sagte: „Sie hätte mich einfach fragen können, es tut mir leid.“

Zahlreiche Experten nahmen den Zoff natürlich wahr. Auch Boris Becker kommentierte bei X. „Interessant“, schrieb die deutsche Legende.

Osaka ruderte übrigens wenig später zurück. Auf der Pressekonferenz sagte sie: „Ich glaube, die ersten paar Dinge, die ich auf dem Platz gesagt habe, waren respektlos. Ich mag es nicht, Menschen zu respektlos zu behandeln. Das ist nicht meine Art.“

Die Japanerin, die in der ersten Runde mit einem skurrilen Outfit den Platz betreten hatte, fügte dann an: „Um ehrlich zu sein, habe ich so etwas noch nie erlebt. Ich weiß nicht, ob wir das auf dem Platz hinter uns lassen und sagen sollen: ‚Hey, wie geht’s?‘ Ich bin etwas verwirrt, aber ich verstehe, dass ihre Emotionen sehr hochkochten. Ich möchte mich auch entschuldigen.“