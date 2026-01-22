Australian Open: Laura Siegemund scheitert nach Drama gegen die 168 der Welt

SID 22.01.2026 • 06:54 Uhr Als letzte verbliebene Deutsche scheitert auch Laura Siegemund in Melbourne. Am Ende wird es dramatisch.

Bitterer Tag für das deutsche Frauentennis bei den Australian Open: Mit Laura Siegemund ist in der zweiten Runde von Melbourne auch die letzte verbliebene DTB-Spielerin aus dem Turnier geflogen. Zwei Tage nach ihrem spektakulären Comeback-Sieg zum Auftakt verlor die 37-Jährige überraschend wie dramatisch gegen die Weltranglisten-168. Maddison Inglis aus Australien.

Nach 3:20 Stunden verwandelte die Qualifikantin den Matchball zum 4:6, 7:6 (7:3), 6:7 (7:10) aus Siegemunds Sicht und brachte die Fans in der ANZ Arena zum Jubeln. Siegemund, die schon zum Sieg aufgeschlagen hatte, muss nach einer enttäuschenden Leistung hingegen die Heimreise antreten. Im Match-Tiebreak fehlte ihr die Power.

„Gegen Australier ist es nicht schön. Es ist schwierig, weil die Fans wirklich gigantisch sind. Das ist schon eine unangenehme Geschichte“, hatte Siegemund vor der Partie gewarnt - und sie tat sich zu Beginn tatsächlich extrem schwer. Gegen die limitierte Australierin fand Siegemund in einer Partie auf überschaubarem Niveau kaum Mittel.

Siegemund wird Favoritenrolle nicht gerecht

Siegemund wird nach dem Turnier in Melbourne wieder die deutsche Nummer eins sein, weil Eva Lys durch ihr Erstrundenaus viele Punkte verlor. Doch auch im weiteren Verlauf des Matches konnte sie ihrer Favoritenrolle nicht gerecht werden - auch ein Outfit-Wechsel nach dem ersten Satz half nur kurzfristig.

Kurz vor dem Ende des zweiten Satzes musste Siegemund einen erfolgreichen Aufschlag wiederholen, da ihre Kontrahentin angeblich noch nicht bereit gewesen war. Sie beschwerte sich lautstark bei der Schiedsrichterin. Im dritten Satz dann schlug sie zum Matchgewinn auf, erlebte aber zur Unzeit den nächsten Bruch in ihrem Spiel und konnte nicht mehr zurückschlagen.