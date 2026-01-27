Australian Open: Böse Überraschung für Tennis-Topstar

SID 27.01.2026 • 10:23 Uhr Die French-Open-Siegerin Coco Gauff muss ihren Traum vom dritten Grand-Slam-Titel begraben. Gegen Elina Switolina geht die US-Amerikanerin völlig unter.

Überraschung in Melbourne: French-Open-Siegerin Coco Gauff ist im Viertelfinale der Australian Open krachend gescheitert. Gegen die furios aufspielende Elina Switolina aus der Ukraine musste sich die US-Amerikanerin nach einer einseitigen Partie mit 1:6, 2:6 geschlagen geben.

Nach gerade einmal 59 Minuten verwandelte Switolina im Anschluss an einen der zahlreichen schwachen Aufschläge von Gauff ihren ersten Matchball. „Ich bin so zufrieden mit dem Turnier bisher“, freute sich Switolina: „Es war immer mein großer Traum, nach der Schwangerschaft zurückzukommen und wieder in die Top Ten vorzustoßen.“ Im Anschluss an die Australian Open wird Switolina unter den ersten zehn des WTA-Rankings gelistet sein.

Australian Open: Gauff geht unter

Switolina, die in Melbourne bisher ohne Satzverlust durchgekommen ist und zum vierten Mal in ein Grand-Slam-Halbfinale einzog, trifft im Halbfinale am Donnerstag auf Aryna Sabalenka. Die Weltranglistenerste hatte sich früher am Tag locker gegen Shootingstar Iva Jovic (18/USA) durchgesetzt.

Die leichte Favoritin Gauff hingegen erwischte einen ganz schlechten Tag. „Sie wirkt wie gelähmt und ist da noch nicht rausgekommen - wie in einer Schockstarre“, sagte Ex-Bundestrainerin Barbara Rittner bei Eurosport Anfang des zweiten Satzes. Und es wurde bis zum Ende nicht mehr besser.