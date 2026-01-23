Gegen Toptalent Jovic: Paolini verpasst das Achtelfinale

Überraschung in Melbourne: Die zweimalige Grand-Slam-Finalistin Jasmine Paolini aus Italien ist bereits in der dritten Runde der Australian Open ausgeschieden.
Supertalent wirft Topstar raus!
Die zweimalige Grand-Slam-Finalistin Jasmine Paolini muss sich einer 18-Jährigen geschlagen geben. Diese gilt als riesiges Talent.
Jasmine Paolini kann es nicht glauben
© AFP/SID/MARTIN KEEP
Sie musste sich dem US-Supertalent Iva Jovic (18) nach einer hochklassigen Partie mit 2:6, 6:7 (3:7) geschlagen geben.
Wenn du hier klickst, siehst du Spotify-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Spotify dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN
Die an Position sieben gesetzte Paolini, die bei den French Open und in Wimbledon 2024 im Endspiel gestanden hatte, ist die zweite Top-Ten-Spielerin, die es in Melbourne erwischt hat.
Am Donnerstag war die Schweizerin Belinda Bencic in der zweiten Runde ausgeschieden.
Für die hochtalentierte Jovic ist es der größte Erfolg ihrer jungen Karriere.