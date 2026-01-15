"Großartig": Federer schwärmt von Sinner und Alcaraz

SID 15.01.2026 • 07:32 Uhr Roger Federer kehrt nach langer Pause nach Australien zurück. Die Rivalität der beiden Tennisstars Carlos Alcaraz und Jannik Sinner verfolgt er mit großem Interesse.

Tennislegende Roger Federer ist ein großer Fan der Rivalität zwischen Jannik Sinner und Carlos Alcaraz. „Es ist eine großartige Rivalität. Sie spielen unglaublich gutes Tennis“, schwärmte der Schweizer bei einer Pressekonferenz im Vorfeld der Australian Open.

„Wir sind alle hier, um zu sehen was diesmal passiert. Die beiden sind natürlich die Favoriten, aber es ist alles möglich“, führte Federer aus und blickte auch auf das epische Endspiel zwischen den beiden Dominatoren in Paris im vergangenen Jahr zurück. „Das French-Open-Finale war unglaublich. Da ist die Sportwelt für einen Moment stehen geblieben - eines der größten Matches, das es in unserem Sport jemals gab“, sagte er.

Der Konkurrenz um den Weltranglistendritten Alexander Zverev macht Federer aktuell nur wenig Hoffnung, in die Sphären des Italieners und des Spaniers vorstoßen zu können. „Alle versuchen dran zu bleiben, aber sie pushen sich immer weiter“, sagte er: „Da wird noch viel mehr kommen. Ich hoffe, dass beide verletzungsfrei bleiben.“

Federer ist in diesem Jahr zum ersten Mal seit dem Ende seiner sportlichen Laufbahn auf die Anlage in Melbourne zurückgekehrt. Der Schweizer, der sechsmal das Turnier gewonnen hat, soll unter anderem einen verspäteten offiziellen Abschied erhalten. Am Samstag ist er bei der Eröffnungszeremonie zugegen.