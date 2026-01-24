Hitze in Melbourne: Spiele teils unterbrochen

SID 24.01.2026 • 04:50 Uhr Auf den Außenplätzen geht es vorerst nicht weiter. In den großen Arenen kann nach einer kurzen Pause weitergespielt werden.

Die Hitze in Melbourne zollt ihren Tribut: Wegen Temperaturen von deutlich mehr als 35 Grad griff am Samstagnachmittag (Ortszeit) die sogenannte "Heat Rule". Der Veranstalter unterbrach alle Matches und Trainings auf den äußeren Plätzen der Anlage. Bei den großen Arenen - der Rod Laver Arena, der Margaret Court Arena und der John Cain Arena - wurden die Dächer geschlossen und es konnte nach kurzer Zeit weitergespielt werden.