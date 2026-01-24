In der Lieblingsarena: Zverev erneut am deutschen Morgen

SID 24.01.2026 • 07:47 Uhr Alexander Zverev bestreitet am Sonntag gegen Francisco Cerúndolo erneut das vierte Spiel des Tages in der John Cain Arena bei den Australian Open.

Konstanz auf dem Court und bei den Ansetzungen: Der formstarke Alexander Zverev bestreitet bei den Australian Open sein drittes Match in Folge am Morgen deutscher Zeit.

Das Achtelfinale des Hamburgers gegen Francisco Cerúndolo (Argentinien) startet nicht vor 7 Uhr MEZ - es wurde zudem erneut in der John Cain Arena angesetzt.

Zuvor werden in der Tag-Session in Melbourne drei weitere Matches auf diesem Court ausgespielt. Ein etwas späterer Start der Zverev-Partie ist daher ebenfalls möglich. Der Weltranglistendritte dürfte sich über die Ansetzung freuen.