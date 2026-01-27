Jovic chancenlos: Sabalenka trotzt der Hitze

SID 27.01.2026 • 03:27 Uhr Die Topfavoritin steht als erste Spielerin im Halbfinale der Australian Open.

Auch die mächtige Melbourner Mittagshitze kann Aryna Sabalenka nicht stoppen: Die Weltranglistenerste hat zum vierten Mal in Folge das Halbfinale der Australian Open erreicht. Sabalenka ließ auf der Jagd nach ihrem fünften Grand-Slam-Titel auch Shootingstar Iva Jovic aus den USA keine Chance.

Nach 89 Minuten und ihrer besten Leistung im bisherigen Turnier verwandelte Sabalenka ihren ersten Matchball zum 6:3, 6:0. Die Belarussin trifft im Halbfinale nun auf die French-Open-Gewinnerin Coco Gauff (USA) oder die Ukrainerin Elina Switolina - die beiden spielen am Dienstag ab 9 Uhr MEZ gegeneinander.

"Sie ist eine unglaubliche Spielerin, es war sehr schwierig - achten Sie bitte nicht zu sehr auf das Ergebnis", sagte Sabalenka. Die 27-Jährige, die im vergangenen Jahr das Finale gegen die US-Amerikanerin Madison Keys verlor, will diesmal ihren dritten Titel Down Under feiern.

Gegen Ende der Partie herrschten auf der Anlage am Yarra River bereits Temperaturen von rund 40 Grad. Da die sogenannte "Heat Stress Scale" des Veranstalters in den kommenden Stunden wohl noch auf den Höchstwert von 5,0 klettern wird, dürften die kommenden Partien in den großen Arenen mindestens teilweise unter geschlossenem Dach gespielt werden. Die Rod Laver Arena etwa kann auch gekühlt werden.