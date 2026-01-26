Kerber und Haas: Ex-Stars glauben an Zverev-Titel

SID 26.01.2026 • 11:13 Uhr In Melbourne ist die Hoffnung auf einen Überraschungscoup des Hamburgers groß.

Ist die Zeit für einen deutschen Grand-Slam-Titel etwa siebeneinhalb Jahre nach dem Wimbledon-Sieg von Angelique Kerber bald wieder reif? Wenn es nach den ehemaligen Größen im deutschen Tennis geht, ja. Kerber sowie der einstige Weltranglistenzweite Tommy Haas trauen Alexander Zverev den großen Wurf zu - vielleicht sogar schon in diesem Jahr. Das stellten sie am Rande der Australian Open klar.

„Ich weiß, dass Sascha irgendeinen gewinnen wird. Da bin ich mir sicher. Er trainiert so hart und das wird sich irgendwann auszahlen“, sagte Kerber am Montag in Melbourne bezogen auf einen möglichen Grand-Slam-Sieg: „Wir wissen, wie gut Sascha spielen kann. Er hat schon das ein oder andere große Turnier gewonnen und die Großen geschlagen. Man muss bei einem Grand Slam einfach ein bisschen Glück haben und auch mal ein schlechtes Match überstehen.“

Auch der einstige Wimbledon-Halbfinalist Haas traut Zverev schon in diesem Jahr viel zu. „Wir wissen, dass er ein absoluter Topspieler ist und immer die Chance hat, ein Grand-Slam-Turnier zu gewinnen“, sagte Haas, der wie Kerber am Legendenturnier in Melbourne teilnehmen wird: „Bis jetzt sieht er sehr solide aus, ist in einer fitten Verfassung. Auch wenn er gegen Alcaraz (Carlos, d. Red.) spielen sollte, ist alles möglich.“