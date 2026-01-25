Medizinischer Zwischenfall: Alcaraz-Match unterbrochen

SID 25.01.2026 • 04:59 Uhr Auf der Tribüne der Rod Laver Arena musste eine Zuschauerin behandelt werden.

Die Achtelfinalpartie zwischen Carlos Alcaraz und Tommy Paul bei den Australian Open ist wegen eines Zwischenfalls auf der Tribüne unterbrochen worden. Die Stuhlschiedsrichterin Marija Cicak forderte die beiden Spieler im Tiebreak des ersten Satzes auf, zu pausieren und klärte sie anschließend darüber auf, dass in der Rod Laver Arena eine medizinische Behandlung im Gange sei. Nach rund 15 Minuten Unterbrechung und einer kurzen Aufwärmphase wurde das Match fortgesetzt.

Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie eine angeschlagen wirkende ältere Dame von ihrem Platz weggeführt wurde. "Alles ist gut, wir werden in ein paar Minuten weiterspielen", sagte Cicak, ehe die Partie fortgesetzt wurde.