Melbourne: Titelverteidigerin Keys trotz Wackler auf Kurs

SID 22.01.2026 • 03:15 Uhr Die US-Amerikanerin übersteht abermals eine kleine Schwächephase und zieht in die dritte Runde ein.

Titelverteidigerin Madison Keys (USA) hat erneut eine kleine Schwächephase überstanden und letztlich souverän die dritte Runde der Australian Open erreicht. Beim 6:1, 7:5 über ihre Landsfrau Ashlyn Krueger holte die 30-Jährige im zweiten Satz einen 2:5-Rückstand auf.

"Ich habe sehr gut angefangen und Ash hat etwas geschwächelt", sagte Keys, die ihre Saison mit Viertelfinalniederlagen in Brisbane und Adelaide begonnen hatte. "Ich habe fest damit gerechnet, dass sie ihr Niveau steigern würde, und das hat sie auch getan." Schon in der ersten Runde war es bei Keys nicht über die komplette Spielzeit rund gelaufen - gegen Oleksandra Olijnykowa musste sie zwei Satzbälle abwehren.

Vergangenes Jahr hatte Keys in Melbourne ihren größten Karriereerfolg gefeiert. In einem hochklassigen Finale schlug sie überraschend Aryna Sabalenka und verhinderte den dritten Erfolg der Belarussin bei den Australian Open in Folge.