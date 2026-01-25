Nach Zwischenfall auf der Tribüne: Alcaraz im Viertelfinale

SID 25.01.2026 • 06:41 Uhr Der Spanier übersteht auch das Achtelfinale der Australian Open ohne Probleme. Sein Duell mit Tommy Paul muss im ersten Satz unterbrochen werden.

Carlos Alcaraz hat auch die vierte Hürde bei den Australian Open ohne Satzverlust genommen. Gegen den US-Amerikaner Tommy Paul bewies der Spanier in den entscheidenden Phasen der Partie die besseren Nerven und siegte mit 7:6 (8:6), 6:4, 7:5. Er ließ sich auf seinem Weg ins Viertelfinale auch von einer rund 15-minütigen Unterbrechung wegen eines medizinischen Zwischenfalls auf der Tribüne nicht beirren.

"Ich habe ein gutes Spiel gemacht, das war von beiden Seiten hohes Niveau", sagte Alcaraz nach einer ansehnlichen Partie. In der Runde der besten acht, in der er im vergangenen Jahr überraschend an Novak Djokovic gescheitert war, trifft Alcaraz nun auf den australischen Publikumsliebling Alex de Minaur oder den Kasachen Alexander Bublik.

Weiter als bis ins Viertelfinale hat es Alcaraz in Australien bislang noch nicht geschafft. In diesem Jahr will er in Melbourne als jüngster Spieler der Geschichte den Karriere-Grand-Slam vollenden.