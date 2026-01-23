Neu-Österreicherin Potapowa verlangt Sabalenka alles ab

SID 23.01.2026 • 03:59 Uhr Der Weltranglistenersten unterlaufen in der dritten Runde viele Fehler - aber sie baut eine beeindruckende Rekordserie aus.

Tiebreak-Königin Aryna Sabalenka steht im Achtelfinale der Australian Open. Für ihren knappen Erfolg über die Neu-Österreicherin Anastassija Potapowa musste die Weltranglistenerste aber hart arbeiten. Ihre stark aufspielende Gegnerin verlangte der nervenstarken Sabalenka beim 7:6 (7:4), 7:6 (9:7) alles ab.

"Sie hat unglaubliches Tennis gespielt. Manchmal gibt es Tage, an denen man einfach kämpfen muss", sagte Sabalenka, die eine spektakuläre Rekordserie ausbaute. Sie hat bei Grand-Slam-Turnieren nun 19 Tiebreaks in Folge gewonnen. Im zweiten Satz, in dem sie bereits mit 4:0 in den Spielen geführt hatte, musste Sabalenka dafür vier Satzbälle abwehren.

Im Achtelfinale wartet auf die 27-Jährige nun ein Duell mit Kanadas Senkrechtstarterin Victoria Mboko. Die 19 Jahre alte Hongkong-Siegerin setzte sich in einer engen Partie gegen Clara Tauson mit 7:6 (7:5), 5:7, 6:3 durch.