Olympiasiegerin Zheng verpasst Australian Open

Prominenter Ausfall für die Australian Open: Die chinesische Olympiasiegerin Zheng Qinwen hat ihre Teilnahme am ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres (ab 18. Januar) abgesagt.
Olympiasiegerin verpasst Australian Open
Die Chinesin fühlt sich noch nicht fit genug für die großen Herausforderungen eines Majorevents.
„Diese Entscheidung zu treffen, war unglaublich schwer für mich. Melbourne ist mein Glücksort, an dem ich mein erstes Grand-Slam-Match gewonnen habe und an dem ich meine besten Erfahrungen gemacht habe“, teilte die 23-Jährige mit. Insgesamt verlaufe ihre Reha aber positiv.
Die einstige Weltranglistenvierte hatte sich wegen anhaltender Probleme am Ellbogen operieren lassen. Auch die US Open hatte sie schon verpasst.