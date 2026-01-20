Australian Open: Tennis-Star sorgt mit Quallen-Outfit für Aufsehen

SID 20.01.2026 • 13:31 Uhr Die viermalige Grand-Slam-Siegerin Naomi Osaka setzt bei den Australian Open ein besonderes Mode-Statement.

Erst ein spektakulärer Auftritt - dann erfolgreiches Tennis: Naomi Osaka hat bei ihrem Erstrundensieg in Melbourne für viel Aufsehen gesorgt.

Die viermalige Grand-Slam-Siegerin und einstige Weltranglistenerste betrat mit weißem Schirm, Hut und Schleier die Rod Laver Arena. Ihr enges Match gegen die Kroatin Antonia Ruzic gewann die 28 Jahre alte Japanerin 6:3, 3:6, 6:4.

Osaka verriet der Vogue, dass sie die Idee für ihr Outfit bekam, als sie ihrer zweijährigen Tochter Shai eine Geschichte vorlas. „Da war ein Bild von einer Qualle, und als ich es ihr zeigte, war sie ganz begeistert“, sagte Osaka dem Magazin. Stardesigner Robert Wun war dann an der Umsetzung beteiligt.

Wilander ob Osakas Outfit sprachlos

„Ich bin sprachlos. Das ist wirklich gewagt“, sagte der dreimalige Australian-Open-Sieger Mats Wilander am Eurosport-Mikrofon, als Osaka in die Arena schritt: „Aber hey, warum nicht?“