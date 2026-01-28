Shelton chancenlos: Sinner im Halbfinale gegen Djokovic

SID 28.01.2026 • 12:05 Uhr Der italienische Titelverteidiger hat auch im Viertelfinale der Australian Open keine Mühe.

Titelverteidiger Jannik Sinner hat das prestigeträchtige Halbfinalduell mit Grand-Slam-Rekordsieger Novak Djokovic bei den Australian Open perfekt gemacht. Der Topfavorit aus Italien bezwang den US-Amerikaner Ben Shelton im Viertelfinale mit 6:3, 6:4, 6:4 - nach der nächsten hochkonzentrierten Vorstellung.

„Ich bin sehr happy über meine heutige Leistung“, sagte Sinner, der die vergangenen fünf Duelle gegen Djokovic allesamt für sich entschieden hat. „Wir wissen alle, welche Herausforderung mich erwartet. Das sind die Momente, für die man trainiert und morgens aufsteht. Wir haben Glück, das Novak in diesem Alter immer noch unglaubliches Tennis spielt.“

Sinner trat von Beginn an gewohnt souverän auf. Mit seinem druckvollen Spiel von der Grundlinie stellte er den US-Amerikaner vor große Probleme, Shelton leistete sich mehr einfache Fehler und konnte seine wenigen Breakchancen nicht nutzen. Sinner, der nun die letzten neun Spiele gegen Shelton gewonnen und dabei keinen einzigen Satz abgegeben hat, ließ sich auf dem Weg ins Halbfinale nicht aufhalten und nutzte nach 2:23 Stunden seinen zweiten Matchball.