Swiatek beendet Inglis-Show

SID 26.01.2026 • 10:44 Uhr Die polnische Mitfavoritin lässt das australische Publikum verstummen.

Mitfavoritin Iga Swiatek hat die überraschende Serie der Qualifikantin Maddison Inglis bei den Australian Open gestoppt. Die sechsmalige Grand-Slam-Siegerin aus Polen zog dank eines souveränen Auftritts ins Viertelfinale ein. 6:0, 6:3 hieß es nach einer einseitigen Partie gegen die klare Außenseiterin.

Am Feiertag "Australia Day" hofften die heimischen Fans auf eine Sensation durch die Lokalmatadorin, doch Swiatek ließ das Publikum von Beginn an nicht zu einem Faktor werden. Im zweiten Satz gelangen Inglis zumindest drei Spielgewinne, die die 28-Jährige fast wie einen Match-Erfolg feierte.

Inglis, der Nummer 168 der Welt, war mit dem Achtelfinaleinzug bereits der größte Erfolg ihrer Karriere gelungen. Nach ihrem Zweitrundensieg gegen Laura Siegemund profitierte sie vom Rückzug der Japanerin Naomi Osaka. "Die Punkte, das Geld, die Erfahrung, die Fans, die Plätze, auf denen ich spielen darf ... es ist ehrlich gesagt unglaublich, es ist wie ein Traum", hatte sie vor dem Match gegen Swiatek dem Sender Channel Nine gesagt: "Dieses Geld verändert mein Leben."