Swiatek unangefochten in dritte Runde

SID 22.01.2026 • 08:49 Uhr Der 24-Jährigen fehlt der Titel in Melbourne noch.

Titelanwärterin Iga Swiatek hat auch bei ihrem zweiten Auftritt in Melbourne nichts anbrennen lassen. Die zweimalige Australian-Open-Halbfinalistin, die Down Under ihren Karriere-Slam komplettieren will, setzte sich am Donnerstag 6:2, 6:3 gegen Marie Bouzkova aus Tschechien durch.

Die Weltranglistenzweite aus Polen zählt hinter der zweimaligen Turniersiegerin Aryna Sabalenka zum Kreis der Titelanwärterinnen. Die 24-Jährige kann auf imposante Statistiken verweisen. In den vergangenen fünf Jahren hat keine andere Spielerin mehr Matches auf Grand-Slam-Level gewonnen als sie - Swiatek steht in der Bilanz bei nun 92 Erfolgen.