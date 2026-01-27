Switolinas emotionaler Sieg: "Etwas Licht" für die Ukraine

SID 27.01.2026 • 13:19 Uhr Ihren Sieg gegen Coco Gauff bei den Australian Open widmet Elina Switolina den Menschen in ihrer Heimat.

Die ukrainische Tennisspielerin Elina Switolina hat ihren ersten Einzug ins Halbfinale der Australian Open den frierenden und vom Krieg gebeutelten Menschen in ihrer Heimat gewidmet. Sie hoffe, dass sie diesen „etwas Licht“ bringen konnte.

„Ich weiß, dass viele Menschen zugeschaut haben. Es liegt mir natürlich sehr am Herzen, dass ich so viel Unterstützung von den Ukrainern bekomme und dass viele Menschen in der Ukraine Tennis kennenlernen“, sagte die 31-Jährige nach ihrem 6:1, 6:2 in nur 59 Minuten gegen French-Open-Siegerin Coco Gauff: „Denn gerade jetzt ist es für die Menschen in der Ukraine ohne Strom und allem anderen einer der härtesten Winter überhaupt.“

Und in diesem harten Winter wolle sie „den Menschen in der Ukraine, meinen Freunden, die meine Spiele verfolgen, etwas Licht bringen, ein wenig positive Nachrichten, und das ist ein großartiges Gefühl für mich.“

In ihrem vierten Major-Halbfinale trifft Switolina auf die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka aus Belarus, eine durchaus brisante Konstellation. Switolina hatte Sabalenka schon bei den French Open 2023 den Handschlag verweigert.