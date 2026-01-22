Tennis-Märchen bei Australian Open - Wawrinka verzaubert nochmal alle

SPORT1 22.01.2026 • 12:15 Uhr Stan Wawrinka sorgt für eine große Party in Melbourne. Der 40-Jährige liefert sich ein unglaubliches Match bei den Australian Open. Kommentator und Publikum überschlagen sich vor Begeisterung.

Gekämpft, begeistert und am Ende gesiegt: Der nimmermüde Stan Wawrinka hat einfach keine Lust auf das Ende seiner Abschiedstour bei den Australian Open (Australian Open 2025 täglich im LIVETICKER).

Der dreimalige Grand-Slam-Gewinner aus der Schweiz zog nach einem hochemotionalen Match gegen den Franzosen Arthur Géa in die dritte Runde ein - und sorgte für Partystimmung in Melbourne.

Publikumsliebling Wawrinka rang seinen Gegner nach einem Krimi letztlich mit 4:6, 6:3, 3:6, 7:5, 7:6 (10:3) nieder - und genoss vielleicht zum letzten Mal das Bad in der Menge in Australien. Im fünften Satz trieben es die beiden Kontrahenten auf die Spitze; Wawrinka hatte im Match-Tiebreak das bessere Ende auf seiner Seite.

„Ich bin erschöpft. Es ist mein letztes Mal bei den Australian Open, deswegen versuche ich, so lange wie möglich dabei zu bleiben“, sagte Wawrinka im Interview mit Mats Wilander - und fügte in Richtung der Fans an: „Ich bin nicht mehr jung, also brauche ich eure Energie. Es ist ein unglaubliches Gefühl. Ich bin super happy.“

Auf die Frage, wie er sich nun erholen werde, meinte der Schweizer: „Keine Ahnung. Ihr (die Fans) habt da vorhin ein Bier runterfallen lassen, eventuell hole ich mir eines.“

Australian Open: Wawrinka fitter - Gegner kämpft mit Krämpfen

Während sein 21 Jahre alter Gegner gegen Ende mit Krämpfen zu kämpfen hatte, bewegte sich der 40 Jahre alte Wawrinka nach über viereinhalb Stunden noch immer sehr ordentlich. „Der 40-Jährige machte körperlich einen besseren Eindruck als der 21-Jährige“, merkte später auch Eurosport-Kommentator Wolfgang Nadvornik an.

Mit einem beeindruckenden Lob sorgte er beim Stand von 6:3 im Match-Tiebreak für die Vorentscheidung.

Auch den nächsten Ballwechsel gewann Wawrinka nach einem verrückten Ballwechsel, den Géa mit einem Becker-Hecht vergeblich noch auf seine Seite zu drehen versuchte: „Das gibt es ja nicht. Das ist so viel mehr als Tennis. Wenn sie das nicht begeistert, weiß ich es auch nicht“, rief Nadvornik begeistert.

Zuvor hatte er sich schon den vierten Satz auf spektakuläre Weise gesichert - mit seiner unwiderstehlichen einhändigen Rückhand.

Wawrinka beendet nach Tennis-Saison seine Karriere

Im Dezember hatte „Stan the Man“ angekündigt, in dieser Saison das letzte Kapitel seiner Karriere als Tennisprofi zu schreiben. Wawrinka hatte 2002 als Profi debütiert.