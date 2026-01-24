Vor dritter Runde in Melbourne: Osaka zieht zurück

SID 24.01.2026 • 10:30 Uhr Die Japanerin will sich um ihren Körper kümmern.

Bitterer Rückschlag für Naomi Osaka: Die viermalige Grand-Slam-Siegerin aus Japan hat kurz vor ihrem geplanten Drittrundenmatch bei den Australian Open ihren Rückzug aus dem Turnier erklärt: „Ich musste die schwierige Entscheidung treffen, zurückzuziehen“, schrieb Osaka bei Instagram: „Um etwas zu behandeln, das mir mein Körper nach dem letzten Spiel signalisiert hat.“

Osaka hatte zuvor in Melbourne nicht nur mit erfolgreichem Tennis, sondern auch mit verschiedenen Mode-Statements für Aufsehen gesorgt. „Ich hatte mich so über meinen Lauf bei diesem Turnier gefreut und hier aufhören zu müssen, bricht mir das Herz“, führte sie aus.