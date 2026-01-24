Newsticker
Vor dritter Runde in Melbourne: Osaka zieht zurück

Die Japanerin will sich um ihren Körper kümmern.
Für Osaka sind die Australian Open beendet
© AFP/SID/MARTIN KEEP
SID
Die Japanerin will sich um ihren Körper kümmern.

Bitterer Rückschlag für Naomi Osaka: Die viermalige Grand-Slam-Siegerin aus Japan hat kurz vor ihrem geplanten Drittrundenmatch bei den Australian Open ihren Rückzug aus dem Turnier erklärt: „Ich musste die schwierige Entscheidung treffen, zurückzuziehen“, schrieb Osaka bei Instagram: „Um etwas zu behandeln, das mir mein Körper nach dem letzten Spiel signalisiert hat.“

Osaka hatte zuvor in Melbourne nicht nur mit erfolgreichem Tennis, sondern auch mit verschiedenen Mode-Statements für Aufsehen gesorgt. „Ich hatte mich so über meinen Lauf bei diesem Turnier gefreut und hier aufhören zu müssen, bricht mir das Herz“, führte sie aus.

Osakas Gegnerin, die Qualifikantin Maddison Inglis aus Australien, erreicht damit kampflos das Achtelfinale. Für die Zweitrunden-Bezwingerin von Laura Siegemund ist es der größte Erfolg ihrer Karriere.

