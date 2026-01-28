"Wäre glücklich": Zverev hofft auf Major-Sieger mit Diabetes

SID 28.01.2026 • 05:35 Uhr Alexander Zverev hat einen Wunsch. Nach seinem Einzug ins Halbfinale spricht der Hamburger ausführlich über seine Erkrankung und die Stiftungsarbeit.

Alexander Zverev hat einen Wunsch. „Wenn es irgendwann mal einen Grand-Slam-Champion mit Diabetes gibt, dann bin ich die glücklichste Person der Welt - selbst wenn es nicht ich bin“, sagte der Weltranglistendritte. Nach seinem Halbfinaleinzug bei den Australian Open gab Zverev beim On-Court-Interview Einblicke in sein Leben mit der Krankheit und die Arbeit seiner Stiftung.

„Ich habe meine Stiftung gegründet, nicht nur für Athleten mit Diabetes, sondern vor allem auch für Kinder mit Diabetes“, erklärte Zverev, nachdem er vom Ex-Spieler Christopher Eubanks auf seine Arbeit angesprochen wurde. „Weil wir leider in einer Welt leben, in der nicht alle Länder so privilegiert sind wie Australien, die USA oder Deutschland, wo ich herkomme - wo jeder die nötige Medizin, Sensoren und Technologie hat.“

Zverev will Menschen ein normales Leben ermöglichen

Es gehe ihm und seiner Stiftung darum, Medizin bereitzustellen und Menschen „ein normales Leben“ zu ermöglichen - „überall auf der Welt, nicht nur in gut entwickelten Ländern“, sagte Zverev: „Das ist etwas, was mir sehr am Herzen liegt.“