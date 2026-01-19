Wawrinka siegt auf seiner Abschiedstour

SID 19.01.2026 • 08:56 Uhr Der Grand-Slam-Champion aus der Schweiz reagiert emotional auf seinen Erfolg.

Er kann es noch immer: Stan Wawrinka hat bei seiner Abschiedstour unter großem Jubel die zweite Runde der Australian Open erreicht. Der dreimalige Grand-Slam-Sieger aus der Schweiz, der 2014 in Melbourne gewann, setzte sich mit 5:7, 6:3, 6:4, 7:6 (7:4) gegen den Serben Laslo Djere durch und riss danach glücklich die Arme in die Luft.

"Es war eine lange Reise und ich habe so viele Erinnerungen an das Turnier hier. Der Grund, weshalb ich nochmal hergekommen bin, ist eure Liebe", sagte ein emotionaler Wawrinka in Richtung des Publikums.

Der 40-Jährige hatte für die Australian Open eine Wildcard erhalten und zeigte viele Kostproben seines Könnens. Der French-Open-Sieger von 2015 und US-Open-Champion von 2016 begeisterte mit seiner einhändigen Rückhand, die zu den schönsten gehört.

Im Dezember hatte "Stan the Man" angekündigt, in dieser Saison das letzte Kapitel seiner Karriere als Tennisprofi zu schreiben: "2026 wird mein letztes Jahr auf der Tour sein."