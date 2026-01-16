Wut-Rede von Zverev! "Die Wahrheit aus dem A**** ziehen"

Christopher Mallmann 16.01.2026 • 19:13 Uhr In welcher Verbindung steht Alexander Zverev zu Caro Daur? Der 28-Jährige wehrt sich gegen die jüngst aufgekommenen Gerüchte.

Der deutsche Tennis-Star Alexander Zverev hat Gerüchte zurückgewiesen, wonach er in einer innigeren Beziehung zu Influencerin Caro Daur stehe - und dabei mit deutlichen Worten gegen bestimmte Medien ausgeteilt.

Tennis-Superstar Zverev mächtig sauer

„Ich finde das gar nicht lustig. Ich bin hier, um Tennis zu spielen, den anderen Sch*** könnt ihr machen. Ich würde mich auf Fakten und nicht auf Gerüchte konzentrieren. Es ist nervig, wenn sich Leute die Wahrheit aus dem A**** ziehen“, sagte der 28-Jährige auf einer Pressekonferenz am Freitag in Melbourne.

Zuvor war er einem Reporter, der ihn auf das pikante Thema ansprechen wollte, schon während dessen Frage ins Wort gefallen. Danach machte er seinem Ärger Luft. Zverevs Vorwurf: „Oft haben Journalisten mehr Macht als die betroffenen Personen. Jede Geschichte kann man zweideutig schreiben. Das stört mich manchmal ein bisschen.“

Vor Australian Open: Zverev mit Daur gesichtet

Zverev, der weiterhin in einer Beziehung mit Sophia Thomalla sein soll, war in den vergangenen Tagen mit der Influencerin Daur in Australien gesehen worden. Dort bereitet er sich auf die anstehenden Australian Open (18. Januar bis 1. Februar) vor.

Die beiden waren beim United-Cup in Sydney gemeinsam in ein Auto des Veranstalters gestiegen, wie Bilder vor Ort zeigen.