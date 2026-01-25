Zehn Jahre nach Titel: Kerber-"Comeback" in Melbourne

SID 25.01.2026 • 06:42 Uhr Die dreimalige Grand-Slam-Siegerin nimmt am Legenden-Turnier teil.

Angelique Kerber ist zurück am Ort ihres ersten großen Titels. Die 38-Jährige nimmt in Melbourne in den kommenden Tagen am Legenden-Turnier teil. 2016 hatte sich die einstige Weltranglistenerste bei den Australian Open den ersten ihrer drei Grand-Slam-Erfolge gesichert.

Neben Kerber, die 2024 nach den Olympischen Spielen von Paris ihre Karriere beendet hatte, schlagen bei dem Show-Event auch die Ex-Profis Tommy Haas (47) und Andrea Petkovic (38) auf. Petkovic arbeitet bei den Australian Open auch als Interviewerin auf den Courts. Beim "AO Legends Cup" werden sowohl Frauen- als auch Männer- und Mixed-Doppel gespielt.