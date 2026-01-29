Dann steigt das Zverev-Halbfinale gegen Alcaraz

SID 29.01.2026 • 05:40 Uhr Für deutsche Tennisfans gilt es am Freitag, früh aufzustehen.

Alexander Zverev bestreitet am Freitag in Melbourne das erste Halbfinale des Tages. Die Partie des deutschen Tennisstars gegen den Weltranglistenersten Carlos Alcaraz wurde für frühestens 14.30 Uhr Ortszeit angesetzt. Damit beginnt das Match voraussichtlich bereits um 4.30 Uhr deutscher Zeit (Eurosport und HBO Max).

Im zweiten Halbfinale am Freitag treffen in der Night Session (9.30 Uhr MEZ/Eurosport und HBO Max) der Titelverteidiger Jannik Sinner (Italien) und Grand-Slam-Rekordsieger Novak Djokovic (Serbien) aufeinander. Beide Matches werden in der Rod Laver Arena auf dem größten Court der Anlage im Melbourne Park ausgetragen.