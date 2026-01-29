Newsticker
Dann steigt das Zverev-Halbfinale gegen Alcaraz

Dann steigt das Zverev-Halbfinale

Carlos Alcaraz trifft im Halbfinale der Australian Open auf Alexander Zverev. Die australischen Tennis-Legenden um Lleyton Hewitt zeigen sich von der Entwicklung des Spaniers beeindruckt.
SID
Für deutsche Tennisfans gilt es am Freitag, früh aufzustehen.

Alexander Zverev bestreitet am Freitag in Melbourne das erste Halbfinale des Tages. Die Partie des deutschen Tennisstars gegen den Weltranglistenersten Carlos Alcaraz wurde für frühestens 14.30 Uhr Ortszeit angesetzt. Damit beginnt das Match voraussichtlich bereits um 4.30 Uhr deutscher Zeit (Eurosport und HBO Max).

Im zweiten Halbfinale am Freitag treffen in der Night Session (9.30 Uhr MEZ/Eurosport und HBO Max) der Titelverteidiger Jannik Sinner (Italien) und Grand-Slam-Rekordsieger Novak Djokovic (Serbien) aufeinander. Beide Matches werden in der Rod Laver Arena auf dem größten Court der Anlage im Melbourne Park ausgetragen.

Zverev kann gegen Alcaraz eine ausgeglichene Bilanz von 6:6 vorweisen. Der Spanier ist aufgrund der Formstärke des Deutschen nur leichter Favorit.

