Zverev-Viertelfinale ganz früh am deutschen Morgen

Schlechte Nachrichten für Langschläfer unter den deutschen Tennis-Fans: Das Viertelfinale von Alexander Zverev gegen Learner Tien (USA) bei den Australian Open ist am Dienstag für frühestens 13.30 Uhr Ortszeit angesetzt worden. Damit könnte die Partie bereits um 3.30 Uhr deutscher Zeit beginnen.

Zverev hatte zuletzt dreimal in der John Cain Arena, seinem Lieblingsstadion auf der Anlage, aufgeschlagen. Ab dem Viertelfinale werden aber alle Einzel-Matches in der noch größeren Rod Laver Arena ausgetragen. Es werden Temperaturen von bis zu 45 Grad in Melbourne erwartet. Damit ist davon auszugehen, dass das Spiel zumindest teilweise unter geschlossenem Dach und damit in einer klimatisierten "Halle" stattfinden wird.