Zverev zum Auftakt gegen Diallo - Lys winkt Osaka-Duell

SID 15.01.2026 • 05:40 Uhr Der Hamburger kann mit der Auslosung der Australian Open zufrieden sein. Mit seinem anspruchsvollen Auftaktgegner aber hat er noch keine Erfahrung.

Anspruchsvoller Auftakt, aber keine Angstgegner in Sicht: Tennisstar Alexander Zverev hat bei den Australian Open eine interessante Auslosung erwischt. Der Weltranglistendritte aus Hamburg bekommt es in der ersten Runde mit dem aufschlagstarken Kanadier Gabriel Diallo, der Nummer 41 der Weltrangliste, zu tun - anschließend würden lange keine ganz großen Namen warten.

Der Brite Cameron Norrie (Nr. 26) könnte in der dritten Runde der erste gesetzte Gegner des Hamburgers sein. Im Viertelfinale wartet auf Zverev ein mögliches Duell mit Brisbane-Sieger Daniil Medwedew - im Halbfinale ein Match gegen den Weltranglistenersten Carlos Alcaraz. Titelverteidiger Jannik Sinner und Grand-Slam-Rekordsieger Novak Djokovic landeten in der anderen Hälfte des Draws und können vor dem Finale nicht auf Zverev treffen.

Die anderen deutschen Spielerinnen und Spieler hatten Glück. Lediglich Laura Siegemund erwischte in Ljudmila Samsonowa (Nr. 18) eine gesetzte Spielerin. Eva Lys dürfte gegen Sorana Cirstea (Rumänien) gute Chancen haben. In der zweiten Runde winkt ein spektakuläres Duell mit der viermaligen Grand-Slam-Siegerin Naomi Osaka für die deutsche Nummer eins.

Alcaraz spielt in der ersten Runde gegen den Australier Adam Walton, während es Djokovic mit Pedro Martinez zu tun bekommt. Topfavorit Sinner, der im Vorfeld der Draw-Zeremonie den Siegerpokal auf die Bühne brachte, trifft auf Hugo Gaston (Frankreich).

Zverev kämpft in Melbourne nach dem enttäuschenden Vorjahr um einen gelungenen Einzelstart in die neue Tennissaison. Beim United Cup in Australien hatte er Anfang Januar mit der deutschen Mannschaft ein bitteres Vorrundenaus hinnehmen müssen. Das Duell mit Diallo ist das erste Aufeinandertreffen der beiden auf der Tour überhaupt.

Die Duelle der Deutschen in der Übersicht:

Männer:

Alexander Zverev (Hamburg/Nr. 3) - Gabriel Diallo (Kanada)

Daniel Altmaier (Kempen) - Marin Cilic (Kroatien)

Jan-Lennard Struff (Warstein) - Vít Kopriva (Tschechien)

Yannick Hanfmann (Karlsruhe) - Qualifikant

Frauen:

Eva Lys (Hamburg) - Sorana Cirstea (Rumänien)

Tatjana Maria (Bad Saulgau) - Petra Marcinko (Kroatien)

Laura Siegemund (Metzingen) - Ljudmila Samsonowa (Nr. 18)